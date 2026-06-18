Piden hasta 25 años de cárcel por asesinar a su mujer en O Bolo

Frente al apuñalamiento de este miércoles registrado en la ciudad de Ourense, que se saldó sin consecuencias letales para la víctima, los tribunales ourensanos se preparan para juzgar un ataque con arma blanca con un desenlace trágico.

La Fiscalía Provincial de Ourense solicita una condena de 20 años de prisión para Manuel Vidueira Rodríguez por el asesinato de su esposa, Josefa Fariñas García, ocurrido el 6 de abril de 2025 en el domicilio que ambos compartían en As Ermitas (O Bolo). Por su parte, la acusación particular que representa a la familia de la víctima eleva esta petición hasta los 25 años de cárcel.

Según sus versiones, el acusado apuñaló mortalmente a la víctima, con la que llevaba casado 50 años, durante una discusión iniciada después de que ella le ocultase las llaves del coche para evitar que condujese.

El Ministerio Público sostiene que, tras esta disputa en el interior de la vivienda, Vidueira cogió un cuchillo de cocina y, aprovechando la situación de indefensión de la mujer al empujarla y caer al suelo, le asestó una puñalada en el pecho que le causó la muerte. El propio acusado fue quien llamó al servicio de emergencias 112 inmediatamente después de los hechos.

Califica lo sucedido como un delito de asesinato y aprecia las agravantes de parentesco, junto con una atenuante por la ingesta de alcohol, al considerar acreditado que el acusado había consumido bebidas que afectaban ligeramente a sus facultades.

En cuanto a las penas adicionales, el fiscal solicita cinco años de libertad vigilada tras el cumplimiento de la condena y reclama una indemnización de 100.000 euros para el hijo y 50.000 euros para cada una de las tres hermanas de Josefa. La acusación particular exige que esta compensación económica ascienda hasta los 120.000 euros.

La defensa pelea la eximente completa

Precisamente, sobre el estado de embriaguez del procesado se centró la defensa durante la comparecencia de la Ley del Jurado celebrada el pasado 9 de abril de cara a plantear una eximente completa de la responsabilidad penal. La abogada defensora pidió la elaboración de un informe pericial forense para evaluar cómo pudo afectar la ingesta de alcohol a la capacidad intelectiva y volitiva de su cliente. Esta estrategia se apoya en que, horas después del crimen, se le realizó una analítica en el hospital que dio un resultado de 82 miligramos por decilitro de alcohol en sangre (0,82 gramos por litro), una cifra considerable que refleja una intoxicación moderada. Al haberse tomado la muestra horas más tarde, es altamente probable que en el instante del crimen la concentración fuera mucho mayor.

El escrito de acusación vincula directamente el asesinato con los problemas previos del acusado, ya que la víctima escondió las llaves para impedir que volviese a coger el coche al acumular antecedentes policiales por conducir bebido.

Siniestro vial

De hecho, este no es el único frente judicial pendiente para el septuagenario, que también espera juicio por un delito contra la seguridad vial derivado de un accidente ocurrido el 1 de agosto de 2024 en las proximidades de As Ermitas. En aquel momento, conducía bajo una fuerte intoxicación etílica cuando se incorporó a la carretera OU-533 sin respetar una señal de stop, provocando un siniestro con un camión. Las pruebas de alcoholemia arrojaron resultados de 0,93 y 0,89 miligramos por litro de aire espirado, casi cuatro veces el límite permitido.

A raíz de aquel episodio, la Dirección General de Tráfico le retiró el permiso y la Fiscalía solicita en esa causa la privación del derecho a conducir durante dos años y medio. La audiencia preliminar será en la Sección Penal el próximo mes de julio.

El caso por el asesinato será juzgado este año por un Tribunal del Jurado en la Audiencia de Ourense. Mientras tanto, Vidueira permanece encarcelado de forma preventiva en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar.