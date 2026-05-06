Abierta la convocatoria para solicitar plazas para las 'Vacaciones en familia' de la residencia de O Carballiño

La Xunta abre este jueves, 7 de mayo, y hasta el próximo 20 de mayo, el plazo de presentación de solicitudes para participar en el programa 'Vacaciones en Familia', que se desarrolla en temporada estival en las Residencias de Tiempo Libre autonómicas de O Carballiño y de Nigrán.

El Diario Oficial de Galicia (DOG) publica este miércoles la convocatoria con los requisitos para la adjudicación de las estancias. En esta nueva edición, se mantienen los turnos de entre seis y siete noches en cada una de las residencias, repartidas entre los meses de junio y octubre.

Se podrá presentar una única solicitud por unidad familiar, en la cual se indicará el orden de preferencia de las estancias. Las peticiones de plaza se cursarán obligatoriamente a través del formulario disponible en la sede electrónica de la Xunta.

La adjudicación de las estancias se efectuará por orden de entrada de las solicitudes y no se valorarán aquellas que incluyan personas que hayan disfrutado de algún turno en la misma residencia en alguna de las dos convocatorias anteriores, salvo que existan plazas vacantes.

Asimismo, se dará preferencia a las familias numerosas, monoparentales, acogedoras y víctimas de violencia de género. El objetivo es que más de 2.400 personas disfruten a lo largo del verano de este programa que, un año más, mantiene las tarifas de precios congeladas para hacerlo asequible a todas las personas.

Además, habrá descuentos del 30% para las familias numerosas, las monoparentales o las acogedoras, así como un 50% en el caso de los menores de entre 2 y 12 años.