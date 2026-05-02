Campamentos de verano de 2026 en Ourense: guía para la concilicación

Cuando llega el verano, el calendario escolar se detiene pero la vida laboral no. Esa tensión, tan familiar para miles de familias gallegas, encuentra este año nuevas respuestas en varios municipios de la provincia de Ourense, que han apostado de forma decidida por ampliar y consolidar sus programas de ocio educativo estival. Campamentos de verano temáticos, actividades al aire libre, servicios de madrugadores y una apuesta firme por la conciliación dibujan un mapa de iniciativas que convierten el verano en una oportunidad, no en un problema.

Concello de Cea

En el Concello de Cea, la magia del verano llega con nombre propio: el Disney Camp 3 regresa en 2026 cargado de aventura, amistad y aprendizaje para niños y niñas de entre 4 y 12 años. Consolidado ya como uno de los eventos más esperados de la comarca, el campamento se desarrollará a lo largo de julio y agosto con una inscripción flexible por semanas, pensada para adaptarse a los ritmos y necesidades de cada familia. El programa incluye un servicio de madrugadores de 9 a 10 horas para quienes necesitan una incorporación temprana, seguido de cuatro horas de programación rica y variada hasta el mediodía.

Concello de Coles

En el Concello de Coles, la apuesta va más allá del verano. El servicio Concilia, activo en el CPI Antonio Faílde desde septiembre hasta junio en horario de 7,30 horas hasta el inicio de la jornada lectiva, se extiende durante los meses estivales a través de campamentos que garantizan la continuidad del servicio cuando el curso escolar descansa. Una propuesta de cobertura anual que el gobierno local reivindica como herramienta de cohesión social: no solo facilita el día a día de padres y madres, sino que contribuye a fijar población y mejorar la calidad de vida en el municipio.

San Cibrao, Maceda y Pereiro de Aguiar

Concellos como los de San Cibrao también están comprometidos con la conciliación. De hecho cuenta con un aula concilia que ya funciona durante todo el curso escolar. En los meses de verano cambia su prioridad con actividades estivales de ocio y animación. Maceda también tiene sus propias propuestas para animar a la población más joven del concello. Pereiro de Aguiar también desarrolla iniciativas para mantener entretenidos a los menos durante los meses de verano.

Ciudad de Ourense

Este verano, en los centros de BeOne en Ourense ofrecen el mejor plan que los niños disfruten de unas vacaciones diferentes, activos y llenos de buenos recuerdos. Por eso organizan el Campus de Verano 2026, una propuesta diseñada para niños y niñas de 3 a 13 años, donde el deporte, el juego y el aprendizaje se combinan en un ambiente lleno de energía.

Concello de Verín

Pero todas estas opciones de ocio y diversión en los meses estivales no serían posibles sin empresas como Saudeter, una empresa con sede en Verín, especializada en la gestión integral de servicios de animación, ocio, deporte y salud. Las ludotecas municipales con actividades diferentes, material propio y propuestas adaptadas al entorno.