Los alcaldes de O Carballiño activan la lucha por la seguridad de la N-541
PACTO DE PEDRE
El accidente de Boborás devuelve a la actualidad la demanda de una reforma integral del vial
Los alcaldes del Pacto de Pedre, integrado por los concellos de Boborás, Beariz, O Carballiño, Maside, Punxín, O Irixo y Cerdedo-Cotobade, volverán a impulsar su reivindicación de una reforma integral de la N-541 tras el grave accidente registrado el pasado domingo en esta carretera a su paso por Brués, en Boborás. Los regidores, unidos para reclamar mejoras en esta carretera que conecta Ourense y Pontevedra, consideran insuficientes las actuaciones puntuales realizadas hasta ahora y reclaman una intervención integral.
La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, se preguntaba ayer “cántos accidentes máis teñen que producirse para que se acometa a rehabilitación integral desta estrada?”. Por ello propuso a los alcaldes integrados en el pacto reunirse tras las elecciones para continuar con las reivindicaciones. “É unha tomadura de pelo. É unha estrada que necesita unha intervención pronta e non a está tendo. Non podemos agardar a que ocurra outra desgracia para actuar”, señaló Torres, recordando que se solicitaron reuniones con el subdelegado del gobierno y el ministro de Transportes que nunca llegaron a realizarse. La regidora incide en la peligrosidad: “Hai constantes saidas de vía, accidentes pola presenza de xabarís, e coa chuvia e o xeo hai tramos que se converten en pistas de patinaxe”.
Peligrosidad
El alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil, coincide en la peligrosidad de este vial y considera “fundamental” una obra integral: “É necesaria para mellorar a seguridade, aínda que o ideal sería unha autovía entre Carballiño e Pontevedra”. Incide en que es una carretera con mucho tráfico pesado, ya que es utilizada por una fábrica ubicada en Carballiño para transportar piezas de generadores eólicos a Marín. En el caso del tramo que pasa por la villa, reconoce que hubo mejoras en la iluminación y pasos para peatones, pero cree que lo ideal sería una circunvalación que desviase el tráfico del centro y que llegaron a plantear dos proyectos que nunca se ejecutaron.
El alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, señala que se realizaron mejoras de iluminación y reparación de baches en algunos puntos, pero reclama una intervención de mayor alcance: “Esta estrada precisa unha reforma integral”.
Accidentes
La N-541 ha registrado al menos siete accidentes con víctimas de distinta consideración en lo que va de año. Entre ellos un atropello mortal en Tenorio (Pontevedra), varias colisiones con motoristas y salidas de vía, además del grave accidente del domingo en Brués.
El pacto que nació tras la tragedia
El Pacto de Pedre nació tras el accidente de Nochebuena de 2022 en Cerdedo-Cotobade (Pontevedra), cuando un autobús cayó desde un viaducto al río Lérez y fallecieron siete personas. Entonces, los alcaldes de los municipios por los que transcurre esta carretera, entre Ourense y Pontevedra, decidieron emprender una reivindicación conjunta para que el Ministerio de Transportes acometiese una reforma integral de la N-541, con renovación del firme y mejoras en curvas, enlaces y elementos de seguridad. Entre sus demandas también incluyeron la construcción de una autovía. En julio de 2024, el Gobierno descartó estudiar esta nueva infraestructura al considerar que existe un itinerario alternativo por la A-52, la A-55 y la AP-9, y que el volumen de tráfico no justifica una vía de alta capacidad. El alcalde de O Carballiño, José Castro-Gil, recuerda que “hay menos tráfico porque mucha gente que va a Pontevedra evita esta carretera y prefiere ir por Vigo, pero es un rodeo que no tiene sentido”.
La peligrosidad de la vía también aparece reflejada en el último informe del RACE correspondiente a 2022-2024, que sitúa el tramo entre Brués y Forcarei en el nivel de riesgo más alto de siniestralidad.
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