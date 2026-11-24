Los alcaldes del Pacto de Pedre, integrado por los concellos de Boborás, Beariz, O Carballiño, Maside, Punxín, O Irixo y Cerdedo-Cotobade, volverán a impulsar su reivindicación de una reforma integral de la N-541 tras el grave accidente registrado el pasado domingo en esta carretera a su paso por Brués, en Boborás. Los regidores, unidos para reclamar mejoras en esta carretera que conecta Ourense y Pontevedra, consideran insuficientes las actuaciones puntuales realizadas hasta ahora y reclaman una intervención integral.

La alcaldesa de Boborás, Patricia Torres, se preguntaba ayer “cántos accidentes máis teñen que producirse para que se acometa a rehabilitación integral desta estrada?”. Por ello propuso a los alcaldes integrados en el pacto reunirse tras las elecciones para continuar con las reivindicaciones. “É unha tomadura de pelo. É unha estrada que necesita unha intervención pronta e non a está tendo. Non podemos agardar a que ocurra outra desgracia para actuar”, señaló Torres, recordando que se solicitaron reuniones con el subdelegado del gobierno y el ministro de Transportes que nunca llegaron a realizarse. La regidora incide en la peligrosidad: “Hai constantes saidas de vía, accidentes pola presenza de xabarís, e coa chuvia e o xeo hai tramos que se converten en pistas de patinaxe”.

Peligrosidad

El alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil, coincide en la peligrosidad de este vial y considera “fundamental” una obra integral: “É necesaria para mellorar a seguridade, aínda que o ideal sería unha autovía entre Carballiño e Pontevedra”. Incide en que es una carretera con mucho tráfico pesado, ya que es utilizada por una fábrica ubicada en Carballiño para transportar piezas de generadores eólicos a Marín. En el caso del tramo que pasa por la villa, reconoce que hubo mejoras en la iluminación y pasos para peatones, pero cree que lo ideal sería una circunvalación que desviase el tráfico del centro y que llegaron a plantear dos proyectos que nunca se ejecutaron.

El alcalde de Maside, José Manuel Iglesias, señala que se realizaron mejoras de iluminación y reparación de baches en algunos puntos, pero reclama una intervención de mayor alcance: “Esta estrada precisa unha reforma integral”.

Accidentes

La N-541 ha registrado al menos siete accidentes con víctimas de distinta consideración en lo que va de año. Entre ellos un atropello mortal en Tenorio (Pontevedra), varias colisiones con motoristas y salidas de vía, además del grave accidente del domingo en Brués.