Los servicios de emergencia trabajan en el lugar del accidente en la N-541, en Boborás.

Al menos dos coches y un camión han sufrido un accidente este domingo en la N-541, a la altura de Brués, en Boborás, según la información facilitada por los servicios de emergencia. El aviso se recibió alrededor de las 17:35 horas.

Como consecuencia del siniestro, varias personas quedaron atrapadas en el interior de los vehículos, por lo que fue necesaria la intervención de los equipos de rescate con la excarcelación por parte de los bomberos de uno de los heridos.

El accidente se produjo tras la colisión entre un coche y un camión a la altura de Brués. | La Región

Hasta el punto del accidente se desplazaron los Bomberos, además de tres ambulancias y un helicóptero medicalizado con base en Ourense, que finalmente no pudo realizar las labores por falta de visibilidad.

También acudieron al lugar efectivos de la Guardia Civil y de la Policía Local, además de los demás servicios de emergencia movilizados para atender el accidente.

Bomberos intervienen en el accidente registrado este domingo en la N-541. | La Región

La lluvia complica la circulación en la N-541 marcada por su peligrosidad

Las lluvias registradas durante la jornada complican las condiciones de circulación en buena parte de la provincia, con el firme mojado y una menor adherencia para los vehículos. Estas circunstancias pueden incrementar el riesgo de accidentes, especialmente en tramos de carretera convencional.

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La N-541 es además una vía que concentra numerosos puntos de especial atención, por el trazado de algunos de sus tramos y el volumen de tráfico que soporta. El accidente registrado este domingo en Brués, en Boborás, vuelve a poner el foco en la seguridad de esta carretera.

Los servicios de emergencia tuvieron que movilizar un amplio dispositivo tras el siniestro, con Bomberos, Guardia Civil, Policía Local y un helicóptero medicalizado, que trasladó a uno de los heridos.