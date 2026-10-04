Las bicicletas toman las calles de O Carballiño por el Día da Bici

Más de 150 cilistas niños y mayores se animaron ayer a recorrer pedaleando los ocho kilómetros marcados para el recorrido del Día da Bici de Carballiño, que este año alcanzó su vigésimo primera edición. Organizado por el Concello con la colaboración de +Deporte La Región, los ciclistas disfrutaron de una jornada promovida para fomentar el ejercicio físico al aire libre y las prácticas saludables en la localidad, reivindicando la bicicleta como un medio de transporte sostenible y su convivencia con el resto de vehículos.

El buen tiempo convirtió la jornada en una fiesta de la bici, acompañando a los ciclistas durante todo un recorrido que arrancaba en la Praza de A Veracruz, a la que regresaba después de recorrer buena parte del casco urbano alcanzando Mesego. Un trazado muy amable, diseñado para permitir la participación de personas de todas las edades en un día en el que las bicis reinaron sobre los coches.

Los más jóvenes también tuvieron a su alcance la opción de sumarse a esta fiesta sin tener que pedalear a lo largo del trazado diseñado. Para ellos fue montada una gincana infantil, justo en la zona de salida, la Praza de A Veracruz. Aquí, estos ciclistas primerizos hubieron de superar los diferentes obstáculos que distribuyó la organización, como conos o semáforos.

Al finalizar esta fiesta de la bici de Carballiño, los participantes, que fueron agasajados con camisetas de +Deporte La Región, pudieron participar en los sorteos de regalos y disfrutar de un espectáculo de animación musical, según un programa en el que también colaboraron la frutería Amoras, que aportó el avituallamiento, y el Club Ciclista O Carballiño.