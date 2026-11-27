¿Sabe usted que los dos bueyes más caros de la historia de la lonja de Silleda acaban de poner rumbo a Ourense? ¿Que se trata de dos ejemplares mestizos criados en una granja de Arzúa? ¿Que han alcanzado precios por encima de los 10.000 euros? ¿Que el afortunado restaurador que los ha adquirido es Carlos Fernández? ¿Que muy pronto estarán disponibles en “O muíño das lousas”, en Carballiño?