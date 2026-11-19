O Castro de Caldelas celebró este miércoles la última feria de ganado del año. Cerca de una decena de explotaciones participaron con alrededor de 80 cabezas, en su mayoría de raza rubia gallega, además de ganaderos y visitantes que se acercaron hasta O Toural.

La jornada estuvo marcada por unos precios más bajos que en años anteriores y un mercado tranquilo, aunque la satisfacción por mantener viva esta cita fue generalizada. Los compradores recorrieron el recinto examinando cada animal, valorando sus características y negociando con los propietarios.

José Manuel Costoya Fernández reconoce que “os prezos baixaron algo comparados con outros anos”, aunque destaca que “os prezos aquí son moito máis altos vendendo na feira”. Recuerda con cariño los tiempos de mayor actividad: “Cando eu era pequeno esta era unha feriaza”. Sin embargo, prefiere no llevar sus animales por el riesgo sanitario y económico que puede suponer reunir tantas reses.

Vacas de carne

José Hervella Pérez, comprador de ganado, también confirma la bajada de las cotizaciones, especialmente en las vacas destinadas a carne. “Os prezos das vacas de matar baixaron. Os prezos dos becerros vanse mantendo”, explica. Señalando un becerro, recuerda que el kilo ronda ahora los 4,50 euros, frente a los 6 del año pasado. Durante la jornada consiguió cerrar algún trato. Los precios de los animales varían según su edad y destino: desde los 300 o 400 euros de algunos ejemplares hasta los 4.000 euros o más en animales de mayor valor, destinados a carne o reproducción.

Hugo López Lamelas, de una explotación de San Xoán de Río, a sus 21 años se dedica a la compraventa de ganado: “Dedícome a comprar e vender. Son un fiel do trato, un compra-venda”. El joven explica que en su casa tienen también una pequeña explotación ganadera, pero en la feria está como tratante, dando fe del trato y del precio del ganado. Por su parte, Óscar Nogueira resume el ambiente comercial: “Os prezos, baixos, comparados con outros anos, non se vende moito, está a cousa tranquila”. También lamenta el aumento del coste del pienso, que deja cada vez menos margen a las explotaciones.

Hay una queja compartida, la burocracia. “O que máis molesta para traer o gando ás feiras é a burocracia que temos que facer ata chegar ata aquí”, critica Nogueira.

Negociación directa

Los ganaderos valoran, aun así, muy positivamente la continuidad de la feria y afirman que los precios se mantienen más altos en la feria que en sus cuadras. Para los tratantes supone una ventaja encontrar en un mismo recinto animales de distintas explotaciones, sin tener que desplazarse de casa en casa para negociar. Y cuando no se cierran ventas, queda el encuentro.

La de Castro Caldelas es la única feria de la provincia de Ourense que mantiene un mercado activo de compraventa de ganado. Con esta tercera cita del año se cierra el calendario de 2026. Los ganaderos volverán a reunirse próximamente para organizar las fechas de 2027 y seguir manteniendo la tradición.