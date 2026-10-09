Carballiño destaca con su expositor en Sevilla

El patrimonio natural y cultural de O Carballiño cobra protagonismo este fin de semana en el Encuentro de Casas Regionales y Provinciales de Sevilla, un evento organizado por el Ayuntamiento de la capital andaluza que se celebra desde este viernes hasta el lunes 12 de octubre.

El “Lar Gallego” de Sevilla -una de las entidades participantes- ha decidido dedicar su expositor a la localidad situada a orillas del río Arenteiro. Así, los visitantes podrán descubrir los atractivos paisajísticos, gastronómicos y arquitectónicos de O Carballiño a través de imágenes, paneles informativos y folletos que destacan el Parque Municipal o la Fiesta del Pulpo.

“Es un honor para nosotros que el *Lar Gallego* nos dedique su expositor”, señala Manuel Dacal,concejal de Turismo del Concello de O Carballiño.