FIESTA CULTURAL
Carballiño destaca en la Feria de Abril en Sevilla
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O Carballiño protagoniza este año la caseta del Lar Gallego en la Feria de Abril de Sevilla, convirtiendo su patrimonio y paisajes en un escaparate turístico de primer nivel. La tradicional Cena del Pescaíto marcó el inicio de esta promoción, con la presencia del alcalde en funciones, José Castro-Gil, y el concejal de Turismo, Manuel Dacal.
Castro-Gil destacó que es “un dos eventos festivos máis importantes a nivel nacional”, mientras Dacal subrayó el crecimiento de visitantes y el impacto positivo de esta iniciativa.
La caseta pone en valor “as grandes xoias do Carballiño”, con imágenes de lugares emblemáticos como el Templo da Veracruz, el Gran Balneario, el Parque Municipal, el Mosteiro de Oseira o la Insua dos Poetas, además de eventos como la Festa do Pulpo.
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