Estrellas que palpitan el alma

Amigos y amigas:

Para invitar a sus compañeros a atravesar las míticas columnas de Hércules, tras las que encontrarían un mundo desconocido, Ulises les dijo: “Considerad vuestra ascendencia: / para vida animal no habéis nacido / sino para adquirir virtud y ciencia”. Consideremos nuestra ascendencia y pretendamos adquirir virtud y ciencia en los libros, revistas y folletos de nuestros ascendientes. Somos hijos de estrellas, y aunque las estrellas también mueren, como murieron Cervantes y Shakespeare en 1616, su luz sigue brillando como brilla la luz del sol cada mañana, como brillaron las voces de Óscar y Alba Guzmán (padre e hija) en el Parque de San Lázaro aquella mañana pregonando la Feria del Libro.

Somos una ráfaga de esa larga estrella que iluminó a Shakespeare, Cervantes, Rosalía, Cunqueiro, Pedrayo… y a Manuel Longares, a quien acaba de otorgarle el Ayuntamiento de Madrid un premio de nuevo cuño, “Sentir Madrid”. Y a los ourensanos, a quienes nos otorgará la Diputación un premio de nuevo cuño, porque somos “Tragalibros” que los comemos como miramos las estrellas. Y vemos que en todo libro hay una grieta que ilumina nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Porque “cada libro en un anaquel es un pájaro agazapado y cada vuelo es una ruta única”, como nos escribió Evelio Traba en La Región el día 10 de abril pasado.

El Día del Libro quiero recordaros la estrella que en Salesianos da luz a los “Buenos días” de estas jornadas. La estrella es el libro de aventuras, en el que aprendemos que hay que esforzarse para llegar al final; la estrella es el libro de misterio, que nos enseña a no conformarnos con lo primero que vemos; la estrella es el libro de historia, en el que aprendemos de nuestros antepasados; la estrella es el libro romántico, en el que descubrimos que el verdadero amor va más allá de la nata de las cosas…

Amigos y amigas, el 23 de abril es también el “Día de los Derechos de Autor”. Nos interesan nuestros derechos de autor, pero nos interesan mucho más nuestros derechos a beber en las fuentes de Shakespeare, Cervantes, Rosalía, Pedrayo, Cunqueiro… y en las fuentes de la Biblia, que nos invita a contemplar a Dios como “un almendro con la flor despierta”, árbol que ha llegado al cielo y, ahora, con su olor inunda el suelo.

Adolfo Requejo Rodríguez (Ourense)