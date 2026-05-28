Carballiño fomenta hábitos sanos con el Maratón Fitness

La Concellería de Deportes do Carballiño, en colaboración con el gimnasio Korpore, impulsa la segunda edición del Maratón Fitness, una actividad gratuita que se celebrará el sábado 30 de mayo en la Plaza Juan Corral Pajariño.

El alcalde en funciones y concejal de Deportes, José Castro-Gil, destacó durante la presentación que el objetivo es fomentar un municipio más activo y promover la práctica deportiva entre la población. “Queremos un Carballiño activo, no que a poboación realice deporte e se mova”, señaló.

La iniciativa está dirigida a personas de todas las edades y busca impulsar hábitos de vida saludables a través de diferentes disciplinas deportivas. El maratón comenzará a las 10.30 horas e incluirá sesiones de zumba, pilates, body bar y yoga, todas ellas de una hora de duración.

No será necesario realizar inscripción previa y los participantes podrán asistir tanto a actividades concretas como al programa completo. Desde el Concello destacan además la buena acogida que están teniendo las clases regulares de yoga y pilates, con una media de entre 30 y 40 asistentes por sesión.

José Castro-Gil avanzó también que la intención del Concello es llevar esta experiencia a otros barrios del municipio en los próximos meses para acercar la oferta deportiva gratuita a más zonas de la villa e invitar a más vecinos a participar en actividades saludables.