O Carballiño se prepara para diez días de fiesta en honor a San Cibrao

O Carballiño celebrará en septiembre las fiestas de su patrón, San Cibrao, con diez días de actividades, del 11 al 20, y concentrará sus jornadas grandes entre los días 15 y 19.

La programación arrancará el día 11 con el encendido del alumbrado y el inicio de la Festa da Pepa Loba, en el barrio de Flores, que continuará hasta el domingo 13. El día 12, el Arenteiro Fotográfico abrirá sus puertas a las 17,30 horas en el Auditorio Manuel María, dando paso a las 23,00 horas a la actuación de Five Pipers en el barrio de Flores. El día 13, el ciclo Feito no Carballiño llevará a la Plaza Mayor las actuaciones de Cervan y Sueños de Ítaca a las 21,00 horas.

Días grandes

El martes 15 comenzarán las jornadas centrales, con los pasarrúas de Charanga Castrobella, la actuación de la Escola Moderna Pulpo Beats y dos pases del Grupo Assia en la Plaza Mayor. El día 16, el Feirón do Carballiño compartirá protagonismo con la Orquesta Gran Parada, los fuegos fijos y voladores en el Parque Municipal a las 23,00 horas y el Combo Dominicano a las 00,30 horas en la Plaza de la Veracruz.

El miércoles 17, día de San Cibrao, la Charanga CLK recorrerá la localidad en dos pasarrúas, a las 11,30 y 19,30 horas. Por la tarde actuará la Agrupación Musical de Boborás y, a las 20,00 horas, la Gallaecia Big Band ofrecerá un concierto en la Plaza Mayor. La jornada concluirá con la Orquesta Olympus, desde las 23,00 horas en la Plaza de la Veracruz.

El día 18 llegará con dos de las principales novedades de esta edición. La Charanga Dr. Anchoa encabezará los pasarrúas y la Orquesta Principal ofrecerá dos pases en la calle Calvo Sotelo. A las 23,00 horas, el Parque Municipal carballiñés acogerá la segunda tirada de fuegos artificiales, dedicada a la Festa do Pulpo, y, media hora después, la Festa da Xuventude continuará en la Plaza Mayor con la discomóvil A Gramola.

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El sábado 19 se celebrará la Gran Romaría da Saleta y el Encontro de Coches Clásicos e Históricos, a las 10,00 horas en la Plaza de la Veracruz. Por la tarde, Mario Cea ofrecerá una masterclass de fotografía en la Casa da Cultura. Las fiestas terminarán el domingo 20 con el Día do Neno y descuentos para los más pequeños en las atracciones.