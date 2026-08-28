Reina de la falacia

Siempre me ha seducido lo extraordinario -a lo peor es un síntoma de inmadurez- pero vi, y escuché, a la Excelentísima Señora Ministra de Sanidad, doña Mónica García Gómez, y me suscitó una mezcla de admiración y asombro de la que todavía no me he repuesto. ¡Qué seguridad, qué aplomo, que firmeza interpretativa, qué proyección de convencimiento, qué desparpajo, derramando falacias de sencilla comprobación! Falacia es un término, que procede del latín, y significa, según el DRAE, “engaño, fraude o mentira con el que se intenta dañar o inducir a error a alguien”.

Es decir, para que no quepan dudas, que a mí, la Excelentísima Señora, doña Mónica García Gómez, me parece falaz, engañosa y mentirosa, en su más alto grado. Y, si le parece injusto, y decide presentar una querella ante los tribunales, adelanto mi convicción de opinar que para mí es la Reina del Engaño y de la Mentira. Ni siquiera Pedro I, El Mentiroso, es capaz de llegar a este grado de entusiasmo, de pasión actoral, informando de lo exagerados que nos hemos puesto con lo de Ceuta, cuando, según sus palabras, ella ha corregido el abandono del PP, y ha puesto Ceuta a la cabeza de España en dotaciones de personal y especialidades. Vamos, que la culpa puede que sea del PP.

Si esto es la normalidad en Ceuta, no me extraña el cabreo de los ceutíes

Excitado y provocado por sus palabras, me puse a actuar como el periodista que lleva ya más de medio siglo de experiencia, y estuve llamando al teléfono de urgencias del Hospital Universitario de Ceuta, número 856 90 70 00. Una voz robot contestaba enseguida, y me informaba que pulsara 0 si quería hablar con la operadora, o que pulsara 1 si quería ponerme en contacto con consultas externas. Entre las 12,50 y las 14,01 del jueves no logré hablar con nadie. Si esto es la normalidad en Ceuta, no me extraña el cabreo de los ceutíes.

Además de que lo ocurrido en Ceuta pueda ser culpa de Feijóo, a lo peor también es culpa de Telefónica, con lo que estaríamos ante una peligrosa conspiración para derribar a un gobierno mentiroso. Sin embargo, ayer hablé con mi amigo y compañero Ángel Expósito, que ha estado más de 72 horas en Ceuta, y ha hablado con todo tipo de personas, y confieso que, entre creer a la mentirosa ministra que ha provocado la mas peligrosa huelga de médicos que ha sufrido España, o a una persona de intachable y meritoria profesionalidad en la difusión de la verdad, he despreciado a la Reina de la Falacia. Por pura objetividad.