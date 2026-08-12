¿Sabe usted que en Carballiño se va a producir otro “fenómeno” bastante excepcional?
QUEN CHO DIXO
Hoy, en el Quen cho dixo, la feria quincenal este mes se adelanta dos días
¿Sabe usted que en Carballiño esta semana se va a producir otro “fenómeno” bastante excepcional? ¿Que la feria quincenal este mes se adelanta dos días? ¿Que siempre se celebra el 16 de cada mes, y se adelanta un día cuando cae a domingo, pero este año el sábado 15 es festivo, con lo cual tendrá lugar el 14 de agosto? ¿Que la última vez que esto ocurrió fue en el 2020, y antes de esa fecha, en el 2010?
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