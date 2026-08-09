¿Sabe usted que hacen un italiano, un sevillano y un canario en O Carballiño?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen cho dixo, Carballiño celebra su Festa do Pulpo muy internacionalmente
¿Sabe usted que el Concello de O Carballiño se convirtió este sábado en un centro multicultural? ¿Que había autoridades de Lanzarote, Mogán, Sevilla y Noventa Padovana? ¿Que el alcalde italiano, Marcello Bano, dio su discurso en su lengua? ¿Que cuando todo parece traducirse con un clic, aquí se hizo en directo y en perfecto castellano, gracias al edil de Turismo italiano, Davide Iafelice? ¿Que así da gusto entenderse?
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