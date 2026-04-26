O Carballiño es el quinto municipio con más vivienda vacía en Ourense

En el año 2020, O Carballiño se consolidó como el segundo municipio más poblado de la provincia, por detrás de la capital. Y a finales del 2025, superó por primera vez la cifra de 15.000 personas empadronadas, alcanzando las 15.023. Pero este crecimiento convive con un reto: hay en la actualidad 3.540 viviendas vacías en la villa, lo que la convierte en la quinta localidad de Ourense con más pisos cerrados.

El presidente del PP de Ourense, Luis Menor, destacó ayer estos datos en la quinta jornada informativa sobre vivienda organizada por la formación en la Casa de la Cultura de O Carballiño. Entre la amplia asistencia de vecinos y presencia institucional estuvo el portavoz popular en el Parlamento gallego, Alberto Pazos.

La introducción del acto corrió a cargo de Benito Iglesias, coordinador del Área de Vivienda del PPdeOU, quien arrancó haciendo referencia al Plan Estatal de Vivienda para 2026-2030 que el Gobierno central aprobó el 21 de abril. A su juicio, este programa “no nace del consenso entre las comunidades autónomas”. Paralelamente, defendió la gestión de la Xunta en este sentido, destacando que actualmente dispone de “la mayor partida presupuestaria de la historia de Galicia en materia de vivienda”, política articulada en torno a cuatro ejes clave: “Menos burocracia, menos impuestos a la vivienda, más vivienda pública y más suelo organizado”.

Incertidumbre

La concelleira en Ourense, Sonia Ogando, profundizó en la vulnerabilidad del derecho a la vivienda, por la cual muchos propietarios han recurrido a seguros de impago ante la “inseguridad jurídica”, y explicó conceptos como “persona vulnerable”, “okupa” e “inquiokupa”. Asimismo, indicó que el inventario de viviendas disponibles en Galicia y en O Carballiño “ha sufrido un notable descenso” y que “todos los agentes del sector sitúan como momento de inflexión la Ley Estatal de Vivienda aprobada en el 2023” a la que definió como “fallida” y “prácticamente inoperativa a día de hoy”.

Benito Iglesias afirmó que la Xunta ofrece actualmente "la mayor partida presupuestaria para vivienda de la historia"

A continuación, la jefa territorial de la Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras, Pilar Fernández, señaló que las medidas de la Xunta persiguen facilitar el acceso a la vivienda, apelando a los jóvenes como el grupo social más afectado, tanto en régimen de compra como de alquiler. Insistió en la nueva convocatoria del programa “Fogar Vivo”, que impulsa la incorporación de viviendas al mercado de alquiler mediante rentas accesibles, en el marco del cual se han concedido ocho ayudas en O Carballiño. También explicó las ayudas para la rehabilitación de viviendas en el rural y para la adquisición de vivienda, así como la concesión de avales para jóvenes.

El portavoz del PP en O Carballiño, José Castro, subrayó la relevancia de las ayudas, incidió en la necesidad de que las viviendas vacías en la localidad entren al mercado para dinamizar el sector y firmó que desde el Concello trabajan para conseguir parcelas destinadas a la construcción de vivienda pública en la villa. Quien también puso valor en la diversidad de medidas impulsadas por la Xunta fue Alberto Pazos, quien aclaró que estas no se centran únicamente en la construcción de edificios, sino que su objetivo último es “construir hogares”.

Para finalizar, Menor recalcó el gran volumen de población de O Carballiño, sin olvidar esas 3.540 viviendas vacías que lo convierten en la quinta localidad con más inmuebles vacíos luego de Ourense, Xinzo de Limia, Verín y Allariz.