Carballiño reabre el debate sobre el control de palomas

En los últimos días se ha presentado un escrito, en el Ayuntamiento de Carballiño, en el que se adjuntan, según sus promotores, alrededor de 500 firmas. El escrito propone diferentes alternativas para solucionar el problema existente con las palomas.

Si bien, en el fondo de asunto estan de acuerdo con el Ayuntamiento, reconociendo que hay un número excesivo de palomas en la villa, y que generan problemas a propietarios de viviendas y de negocios, difieren en cuanto a la gestión de la solución.

El Ayuntamiento de Carballiño firmó el año pasado un acuerdo con una empresa radicada en A Coruña, para la captura de palomas durante seis meses. Se trataba de cazar mediante el metodo de trampeo las máximas aves posibles, en el período comprendido entre octubre y marzo.

Según la concejal de Servicios Públicos, Rosa Fuentes, respondieron “a unha demanda dos veciños que veían como as palomas se estaban a convertir nun problema dentro da vila”. Según la concejal, se trataba también “ dun problema de saúde pública, tendo en conta que as palomas son animais que transmiten a gripe aviar, e que vemos a diario mezcladas coas aves de corral”.

La concejal insiste en que fue una solución puntual y que, más allá de marzo, no hay previstas más actuaciones, ya que tras esa fecha las palomas empiezan sus periodos fértiles.