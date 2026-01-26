Detectado el primer foco de gripe aviar en Ourense por una paloma doméstica

La Consellería de Medio Rural viene de comunicar al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), a través de la Red de Alerta Sanitaria Veterinaria, la detección de dos ejemplares de aves silvestres afectados por influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), y que constituyen dos focos diferenciados de gripe aviar, localizados respectivamente en los concellos de Baltar, en Ourense, y de Pontevedra.

Se trata de una paloma doméstica encontrada en el ayuntamiento de Baltar, que fue trasladada al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de la Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático de O Rodicio; y una gaviota patiamarilla encontrada en Pontevedra, que se llevó al Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Cerdedo-Cotobade, dependiente de la misma Consellería.

Las aves fueron muestreadas para su análisis laboratorial, con resultado confirmado por el Laboratorio Central de Veterinaria de Algete (Madrid), eliminándose los cadáveres conforme a la normativa en vigor. Con estos nuevos focos, son cuatro los notificados en nuestra comunidad en el año 2026. Es preciso recordar que, por el momento, no se registró ningún caso en aves de corral en Galicia, por lo que desde la Consellería de Medio Rural se lanza un mensaje de tranquilidad y de precaución.

Con respecto a la situación en España, en el actual período de vigilancia anual (desde el 1 de julio de cada año), el número de focos en aves silvestres notificados asciende a 154 (de los que seis corresponden a 2026), una cifra inusualmente elevada en comparación con años anteriores. La situación en Europa también refleja un registro considerable de focos en los últimos meses.

Medidas preventivas en toda España

Esta situación epidemiológica es la principal razón, junto con la migración estacional de las aves silvestres y el descenso de las temperaturas, que motivó la adopción de medidas preventivas por parte del MAPA, aplicables en todo el territorio español desde el 13 de noviembre, con el objetivo de evitar el contacto directo o indirecto entre aves domésticas y silvestres. Estas medidas continúan actualmente vigentes.

Dada la relevancia del sector avícola en Galicia, y teniendo en cuenta las circunstancias actuales, desde la Consellería de Medio Rural se insiste en la necesidad de extremar las medidas de bioseguridad en las explotaciones avícolas, tanto industriales como familiares, especialmente las destinadas a evitar el contacto con aves silvestres, así como intensificar la vigilancia de aves domésticas y silvestres, comunicando de inmediato cualquier sospecha a los Servicios Veterinarios Oficiales. En el caso de aves silvestres, esta comunicación puede realizarse a través del teléfono 012.

Hace falta recordar que el serotipo vírico detectado (H5N1) ha demostrado un limitado carácter zoonótico (contagio a humanos); aun así, por un principio básico de bioseguridad, se recomienda no manipular aves enfermas o muertas y comunicar cualquier hallazgo a las autoridades competentes.