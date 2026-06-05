MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
Carballiño recupera el camino hasta O Bañiño
MEJORAR LA ACCESIBILIDAD
El Concello de O Carballiño ha ampliado la senda natural del río Arenteiro con la recuperación de un antiguo camino que une Arcos y O Bañiño, en una actuación destinada a mejorar la accesibilidad y poner en valor un entorno de alto interés ambiental, histórico y termal.
La intervención, con una inversión superior a 60.000 euros financiada con fondos europeos, ha incluido trabajos de excavación y movimiento de tierras, construcción de senderos peatonales y superficies empedradas, así como desbroce y acondicionamiento del terreno.
La actuación supone una mejora en la accesibilidad para los vecinos y visitantes de este enclave, por su alto valor ambiental, histórico y termal. En este sentido, el alcalde en funciones, José Castro-Gil, destacó que “a recuperación deste camiño supón unha posta en valor do Bañiño, un lugar moi importante do noso Concello, unha das nosas xoias”.
El proyecto, financiado a través de los fondos europeos Next Generation EU, forma parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia y tiene como objetivo reforzar la movilidad sostenible y la conexión entre núcleos rurales.
En este sentido, el Concello de Carballiño aclaró ayer que del medio millón de euros para senderos y marquesinas dentro del Plan de Sostibilidade Turística, O Carballiño recibió en total 61.272 euros. Así, para la restauración de dos marquesinas se destinaron 10.629 euros, y para la mejora de las pasarelas de la senda del río Arenteiro, 50.624 euros.
El presupuesto total se repartió entre 24 municipios integrados en el PSTD Ribeiro Carballiño, en un total de 37 actuaciones.
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