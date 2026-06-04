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Medio millón en mejoras turísticas en O Carballiño

SOSTENIBILIDAD LOCAL

Senderos y marquesinas se renuevan en O Carballiño contando con fondos europeos

Pasarela rehabilitada en las inmediaciones del Muíño das Lousas.
Pasarela rehabilitada en las inmediaciones del Muíño das Lousas.

El Concello do Carballiño finalizó las obras de mejora de la red de senderos en las inmediaciones del Muiño das Lousas y la renovación de dos marquesinas dentro del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Ribeiro-Carballiño, con una inversión conjunta superior al medio millón de euros financiada con fondos Next Generation UE.

La actuación en los senderos, valorada en 278.868 euros, permitió rehabilitar escaleras, pasarelas y estructuras de madera en el entorno del río Arenteiro, mejorando la accesibilidad y la seguridad de los recorridos. La concejala de Medio Ambiente y Termalismo, Elvira Torres, destacó que estas mejoras contribuyen a conservar y poner en valor los espacios naturales, los senderos y los recursos fluviales del municipio.

Además, se ejecutó la transformación de dos marquesinas de autobús ubicadas en Catro Camiños y A Veiga, con una inversión de 299.623 euros, mediante la renovación de cubiertas, la instalación de estructuras de madera, nueva iluminación y un diseño más moderno.

Torres subrayó que estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para consolidar O Carballiño como un referente en turismo sostenible, termal y vinculado al territorio.

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