Medio millón en mejoras turísticas en O Carballiño

El Concello do Carballiño finalizó las obras de mejora de la red de senderos en las inmediaciones del Muiño das Lousas y la renovación de dos marquesinas dentro del Plan de Sostibilidade Turística en Destino (PSTD) Ribeiro-Carballiño, con una inversión conjunta superior al medio millón de euros financiada con fondos Next Generation UE.

La actuación en los senderos, valorada en 278.868 euros, permitió rehabilitar escaleras, pasarelas y estructuras de madera en el entorno del río Arenteiro, mejorando la accesibilidad y la seguridad de los recorridos. La concejala de Medio Ambiente y Termalismo, Elvira Torres, destacó que estas mejoras contribuyen a conservar y poner en valor los espacios naturales, los senderos y los recursos fluviales del municipio.

Además, se ejecutó la transformación de dos marquesinas de autobús ubicadas en Catro Camiños y A Veiga, con una inversión de 299.623 euros, mediante la renovación de cubiertas, la instalación de estructuras de madera, nueva iluminación y un diseño más moderno.

Torres subrayó que estas actuaciones forman parte de la estrategia municipal para consolidar O Carballiño como un referente en turismo sostenible, termal y vinculado al territorio.