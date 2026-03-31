QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que Carballiño sigue sin parada de autobús?
QUEN CHO DIXO
¿Sabe usted que los usuarios del autobús en Carballiño siguen esperando por una parada de autobús en condiciones en la villa? ¿Que desde que cerró la estación de autobuses estos se detienen en un pasillo marcado por unas vallas para recoger a los usuarios? ¿Que los vecinos se preguntan hasta cuándo seguirán con esta parada provisional? ¿Que no solo es incómoda sino también, por cierto, bastante fea?
