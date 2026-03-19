La comarca de Carballiño perfila su estrategia cara al futuro

URBANISMO LOCAL

La Diputación de Ourense impulsa un plan común en la comarca de Carballiño a través de la Axenda Urbana.

Luis Menor -derecha- con los representantes de los distintos concellos reunidos en la Diputación. | La Región

El presidente de la Diputación de Ourense, Luis Menor, analizó este miércoles con representantes dos concellos de Boborás, Maside, O Carballiño, Piñor y San Cristovo de Cea, junto con la empresa Estrategia y Organización SA (Eosa), los pasos a seguir para avanzar en la Axenda Urbana de O Carballiño.

Menor destacou que “esta Axenda Urbana é unha oportunidade para aliñar esforzos e construír unha visión conxunta de futuro, desde a colaboración entre administracións e contando co conxunto do territorio”. Neste sentido, lembrou que a Deputación mantén como eixo estratéxico a colaboración institucional nesta materia, con traballo xa desenvolvido noutras áreas da provincia como Ourense Sur, Valdeorras ou Monterrei”. Subrayó que el objetivo es “converter esta planificación nunha ferramenta útil”.

