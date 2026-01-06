El Casino de O Carballiño sigue dinamizando, deportiva y culturalmente

El Casino do Carballiño es una histórica entidad cultural y recreativa, fundada en 1964, que ha sido un centro social vital, promoviendo actividades para todas las edades y celebrando eventos como la famosa Fiesta de la Mimosa, con una historia marcada por remodelaciones y un papel importante en la vida social, siendo un punto de encuentro para la cultura y el ocio en la villa durante décadas.

Desde hace varios años, la directiva que preside Noelia Carramal sigue con el cometido de ayudar a dinamizar las actividades deportivas y culturales de Carballiño y su comarca.

Para Noelia, lo más importante es “seguir haciendo del Casino de Carballiño un lugar de encuentro en el que todos puedan sentirse cómodos, y proporcionar actividades interesantes a un precio razonable, haciendo que siga siendo ese centro de vanguardia que siempre ha sido”. Según Noelia, en los últimos años el número de socios se ha incrementado significativamente, principalmente entre familias, que ven como el Casino les proporciona un lugar de encuentro para niños y adultos.

Una de las actividades más demandadas son los campamentos de verano, que acogen a cientos de niños en periodo estival. En estos campamentos realizan actividades en sus instalaciones así como en el parque municipal o la piscina.

Desde hace muchos años, el Casino de Carballiño es un referente para los amantes del squash, ya que posee la única pista disponible en la comarca. Dispone además de salas de ocio que cuentan con mesas de pin pong y una mesa de billar. Según Noelia Carramal, dispondrán también de un futbolín profesional próximamente.

En sus instalaciones acoge una biblioteca infantil y otra para adultos así como una sala de televisión dónde los socios pueden reunirse para ver películas.

Su oferta de actividades es muy variada y tienen clases de patinaje, pilates y yoga lo que hace del centro un referente para los amantes de estas disciplinas de todas las edades.

A nivel cultural, su mayor éxito es probablemente acoger a una de las corales más activas de toda Galicia, la Coral Polifónica do Casino, fundada en 1979 en Carballiño, famosa por su participación en festivales, giras internacionales y grabaciones, que celebra anualmente el Festival Galaico-Portugués.

El Casino sirve también para dar acogida a todo tipo de actividades culturales prestando sus salas para ensayos de grupos de teatro y grupos musicales, o celebrando charlas y conferencias a lo largo de todo el año.

Se trata de una entidad recreativa y de ocio, sin ánimo de lucro, abierta a la incorporación de nuevos socios.