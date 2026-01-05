ESCENIFICACIÓN ARTESANAL
Miniaturas que esculpen la memoria en la iglesia de Beariz, en Carballiño
ESCENIFICACIÓN ARTESANAL
Recordar es mantener vivo aquello que nos acompaña o que nos ha acompañado. Es lo que sentimos como testigos del día a día para conservar cerca a las personas y las cosas que han dejado huella en nosotros, y también para revivir las ausencias. El recuerdo inspira; de hecho, fue el impulso que llevó a un grupo de vecinas de la comunidad de Beariz a poner en marcha una iniciativa que transformaría la Navidad en la parroquia: la creación de un belén que rodea el interior de su iglesia y que representa en miniatura los distintos pueblos que conforman la zona.
¿Qué las llevó a hacerlo? “Volver a creer en la Navidad de cuando éramos niñas, esa en la que con el tiempo dejamos de creer; para recuperar la ilusión y, también, para recordar a quienes ya no están”, explica la directora del proyecto, María Luisa, quien afirma haber iniciado esta actividad en memoria de las personas que le inculcaron el valor de estas fechas: “Por ellos sigo. Por ellos hago esto”.
De ese modo, ella y Ana Belén, Rosa, Asunción, Nieves, Lila, María, Susa y Lucinda —con la ayuda del señor Pepe— comenzaron hace dos años este belén, movidas por su deseo de no olvidar, recuperar la tradición de asistir a la iglesia e invitar a la gente de fuera a la parroquia a través de su propuesta, con la cual muchos vecinos podrían sentirse identificados.
Esta gran escenificación fue creciendo poco a poco, sumando nuevos pueblos y elementos característicos. Este año incorporaron las ferias de Doade y Muradás, que se celebran los días 9 y 19 de cada mes, respectivamente. En ambos escenarios hay figuras pequeñas que representan los distintos puestos de venta, como el de zapatos, pulpo o churrero.
Desde noviembre, el grupo dedica muchas tardes a este trabajo. Pero aseguran que lo hacen con gusto, por el pueblo y su historia.
