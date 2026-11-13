¿Sabe usted que el Celta puso sus ojos en el pulpo de O Carballiño?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, la presentación del documental “O Carballiño: polbo á feira, sangue Celta” en Vigo
¿Sabe usted que este jueves la provincia fue protagonista en Vigo? ¿Que el Celta organizó en su sede un evento para presentar el documental “O Carballiño: polbo á feira, sangue Celta”? ¿Que mientras sus luces de Navidad siguen apagadas, el encargado de brillar en esta cita fue el pulpo carballinés? ¿Que el equipo celeste sigue demostrando su intención de unir puentes con toda Galicia y poner en valor nuestra cultura?
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