¿Sabe usted que el Celta puso sus ojos en el pulpo de O Carballiño?

¿Sabe usted que este jueves la provincia fue protagonista en Vigo? ¿Que el Celta organizó en su sede un evento para presentar el documental “O Carballiño: polbo á feira, sangue Celta”? ¿Que mientras sus luces de Navidad siguen apagadas, el encargado de brillar en esta cita fue el pulpo carballinés? ¿Que el equipo celeste sigue demostrando su intención de unir puentes con toda Galicia y poner en valor nuestra cultura?

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