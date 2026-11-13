O Carballiño y el Celta de Vigo estrenan su nuevo documental

Las pulpeiras y el Celta dieron el salto oficial a la pantalla grande con el estreno del documental “O Carballiño: pulpo á feira, sangue Celta”, que tuvo lugar este jueves, en la sede del club deportivo. Al evento asistieron representantes del Concello de O Carballiño y de la asociación de pulpeiras de la villa, así como directivos del club y patrocinadores, quienes pudieron ver el resultado final de esta obra audiovisual.

La pieza es una producción de Celta Media y se realizó en el marco del Plan de Sostenibilidad Turística en Destino desarrollado en el municipio ourensano. Su planteamiento parte de la conexión histórica entre O Carballiño y Vigo, a través de nueve voces protagonistas -con Ana Toubes, jugadora de As Celtas y vecina de Ourense, como narradora principal- que entrelazan un relato sobre la identidad gastronómica y la pasión deportiva. El documental también expone la memoria migratoria como uno de los ejes históricos que une la villa del Arenteiro con Vigo.

Los asistentes al acto pudieron conocer la historia detrás de la producción y atender a una mesa redonda en la que participaron la presidenta del Celta, Marián Mouriño; el alcalde en funciones de O Carballiño, José Castro-Gil; una representante de la asociación de pulpeiras de O Carballiño, también concejala, Silvia Baranda; y el responsable de Marketing del club celeste, André Taboada. Todos ellos profundizaron en el valor de la iniciativa y en su mensaje último: preservar las tradiciones.