La ciencia sale del aula y sorprende a pie de rúa en O Carballiño

Un cohete propulsado por agua, un piano de bananas, jabones y champús, semáforos químicos, juegos matemáticos con papiroflexia, rompecabezas, cianotipia, relojes de iodo y hasta cómo funciona un robot fueron algunas de las demostraciones y experimentos que pudieron verse ayer en la cuarta feria científica celebrada en la Praza Irmáns Prieto de O Carballiño.

El evento, organizado por los institutos Chamoso Lamas y Número 1 de la villa, con la colaboración del Concello, reunió un total de 23 puestos con inventos y demostraciones relacionadas con la ciencia, la biología, la química, la física, las matemáticas y la tecnología.

En la actividad participaron estudiantes de entre 12 y 16 años, desde primero de ESO hasta primero de Bachillerato, además del alumnado del ciclo de Automatización, los de mayor edad, que mostraron el funcionamiento de un robot.

Aurelio Rodríguez, director del Chamoso Lamas, destacó que “a feira naceu como un xeito de trasladar fora das nosas paredes as actividades prácticas que se fan durante o curso”. Dado el éxito de la primera convocatoria, el evento se convirtió en una cita fija en el calendario educativo. “Os rapaces involúcranse moito, preparan os experimentos durante o curso e eses conceptos que ás veces son máis áridos, enténdense moi ben con este tipo de actividades”, señaló.

La interacción con el público es uno de los valores de esta feria, tal y como destacaron varios de los participantes. María Reza, del instituto Número 1, autora del semáforo químico, contó que “me gustó mucho la experiencia”. Aura Alvarado e Iván Fariña, del mismo centro, señalaron que “esta jornada está muy bien porque hablamos con la gente y vemos que les interesa”. Diana Carolina Eusse, del ciclo de automoción, subrayó el interés que despertó el robot que los alumnos manejaron ante los asistentes.

Todos disfrutaron de sorprender al público y demostrar que la ciencia también puede ser divertida.