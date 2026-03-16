Pronóstico de excelencia en las aulas del IES Nº 1 de Carballiño

El periodo de lluvias que ha vivido Galicia este primer trimestre de 2026 parecía que nunca iba a terminar. Y, de hecho, todavía sigue (aunque por momentos). Cada vez que sale el sol, no es extraño sospechar –dado el panorama– que se trata de una tapadera de las nubes, que se están preparando para pillar a la gente desprevenida, sin paraguas, por la calle. ¿Cómo no va a afectar entonces esta situación a la vida diaria: al estado de ánimo, el sueño o la salud?

La historia de la humanidad se ha visto influenciada, siempre, por el clima. Aunque es un factor que a menudo pasa desapercibido. De esta realidad se dio cuenta el equipo docente del IES número 1 de Carballiño y se propusieron hacer algo para cambiarlo. Hace unos días, el instituto recibió un reconocimiento a la excelencia dentro de la iniciativa MeteoEscolas, de la Xunta, por su proyecto “Nunca choveu que non escampara”. El trabajo fue desarrollado durante el año escolar 2024-2025, con el objetivo de explicar que la meteorología no es solo un concepto, sino que desempeña un papel esencial para el desarrollo de todas las actividades humanas.

Clima y creatividad

Un total de 23 docentes del centro carballiñés guiaron al alumnado de todos los cursos en la realización de actividades relacionadas con conocimientos climáticos, adaptándolas al temario de cada materia. El departamento de Geografía e Historia, por ejemplo, desarrolló la actividad “Un xeneral chamado clima”, un conjunto de tareas de investigación para descubrir cómo el tiempo ha condicionado el resultado de ciertas batallas históricas. En Lengua y Literatura, según la naturaleza de la propia asignatura, se apostó por incentivar la creatividad de los estudiantes con la realización de cómics protagonizados por fenómenos metereológicos. Por otro lado, en Física y Química se estudió la noción de “presión” para saber cómo esta afecta las condiciones atmosféricas.

El objetivo del proyecto ha sido “desarrollar un trabajo que ayude a descubrir el mundo que nos rodea

Estas, y otras muchas actividades, están recogidas en el blog “Pequenos infinitos”, actualizado por la coordinadora del proyecto, María Encina de la Fuente, profesora de Matemáticas del instituto.

El pasado martes, 10 alumnos del centro asistieron a la recogida del reconocimiento en la Cidade da Cultura en Santiago de Compostela. De la Fuente se expresó agradecida con el premio que, afirma, “es más mérito de los estudiantes, quienes son los verdaderos protagonistas”.

Es el segundo año consecutivo que el IES número 1 de Carballiño es reconocido como Meteoescola Excelente, desde su primera participación en el curso 2023-2024. Esta edición, el número de profesores implicados aumentó notablemente, representando la mitad del claustro del centro, y muchos de ellos han decidido repetir para impulsar el próximo proyecto que tienen en mente.

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