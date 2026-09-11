AMENAZÓ CON AGRESIONES
Condenado un camionero de O Carballiño por robar combustible
AMENAZÓ CON AGRESIONES
Un camionero que prestaba servicios en una empresa de transportes en O Carballiño aceptó un año de prisión tras apropiarse de cerca de 3.000 litros de gasoil y vendérselo a terceros, llegando a amenazar al esposo de su jefa con “pegarle una tunda” tras haber sido despedido por los hechos.
No entrará en prisión, ya que la pena quedó suspendida.
Contenido patrocinado
También te puede interesar
AMENAZÓ CON AGRESIONES
Condenado un camionero de O Carballiño por robar combustible
Lo último