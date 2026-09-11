Condenado un camionero de O Carballiño por robar combustible

AMENAZÓ CON AGRESIONES

El conductor revendió el combustible de la compañía de transportes y amenazó con agredir al marido de su jefa al ser descubierto; la pena de prisión ha quedado suspendida

Entrada de los juzgados de la calle Velázquez, en Ourense.
Entrada de los juzgados de la calle Velázquez, en Ourense. | Archivo

Un camionero que prestaba servicios en una empresa de transportes en O Carballiño aceptó un año de prisión tras apropiarse de cerca de 3.000 litros de gasoil y vendérselo a terceros, llegando a amenazar al esposo de su jefa con “pegarle una tunda” tras haber sido despedido por los hechos.

No entrará en prisión, ya que la pena quedó suspendida.

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