Un machete, un cuchillo y una pistola: incautan armas a un grupo de jóvenes en O Carballiño

La Policía Local de O Carballiño intervino este miércoles un machete de grandes dimensiones, un cuchillo y una pistola simulada, tras recibir el aviso de la presencia de personas armadas en la calle Vicente Risco, que huyeron al detectar la presencia policial. Uno de los implicados, un menor de 15 años vecino de la comarca, ya ha sido identificado. Por el momento no está confirmado que todos sean menores de edad y la investigación continúa abierta.

Persecución

Los hechos ocurrieron alrededor de las 18,20 horas del pasado miércoles en la calle Vicente Risco, donde los agentes, tras recibir un aviso, localizaron a un grupo de jóvenes que llevaban un machete de grandes dimensiones. Al percatarse de la presencia del vehículo policial, los individuos emprendieron la huida a pie en dirección a la carretera de Ourense.

Durante la persecución, los agentes observaron cómo los jóvenes iban arrojando diferentes objetos a la calle. Uno de ellos, que portaba el machete, llegó a saltar desde un terraplén de unos tres metros de altura hacia una finca próxima a la calle Alberto Vilanova. Durante el salto perdió el arma blanca y continuó después con la huida.

Los policías realizaron posteriormente un recorrido por la zona siguiendo el itinerario de la persecución y localizaron los objetos que habían sido arrojados durante la fuga. Entre ellos se encontraban el machete de grandes dimensiones, un cuchillo y una pistola simulada, además de un patinete eléctrico, que fueron intervenidos para realizar las correspondientes comprobaciones.

Patinete

Alrededor de las 21,00 horas, una persona acudió a las dependencias de la Policía Local para interesarse por el patinete, que supuestamente pertenecía a un familiar. Los agentes no procedieron a su entrega, al quedar pendiente de comprobar su procedencia y determinar si guardaba alguna relación con los hechos investigados.

La Policía Local mantiene abiertas las actuaciones para esclarecer lo sucedido y avanzar en la identificación del resto de jóvenes que pudieron estar relacionadas con el incidente.