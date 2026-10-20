AGRESIÓN SEXUAL EN OURENSE
Condenado por tocar el culo a una mujer e intentar besarla en O Carballiño
AGRESIÓN SEXUAL EN OURENSE
Una noche de fiesta en Carballiño acabó con un hombre condenado por una agresión sexual. Los hechos ocurrieron el 6 de julio de 2025 cuando David S.N. coincidió con una mujer de 20 años que, aunque no la conocía, tenían contactos en común por lo que acabaron yendo a desayunar junto a otras personas.
Cuando ella se disponía a regresar a su casa, escuchó como alguien chistaba y al girarse vio que se trataba de David S.N.. Él hizo ademán de acompañarla y durante el trayecto él le tocó el culo, la intentó besar, le hizo cosquillas, la manoseó y le dijo que le gustaba ser mala.
Al separar sus caminos, el acusado le preguntó si no le daba dos besos, negándose la víctima. Él no aceptó la decisión, por lo que procedió a agarrarla por la cintura y la cabeza con intención de besarla en la boca, algo que no consiguió porque la mujer giró la cara, por lo que el beso se lo dio en la mejilla.
Así lo admitió ayer David S.N. en la Plaza 1 de la Sección Penal, donde fue condenado a una pena de multa de 2.160 euros y a pagar a la víctima 1.000 euros, cantidad que ya consignó en el juzgado.
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