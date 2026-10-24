De confidente en una tienda de chucherías en O Carballiño a escritora: la historia de Nakary Agüero

Durante los años que trabajó en una tienda de chucherías en O Carballiño, Nakary Agüero (Nirgua, Venezuela, 1980) fue reuniendo las anécdotas de quienes pasaban por caja. A veces eran comentarios puntuales; otras, conversaciones en las que los clientes se abrían con ella como una confidente. “Cuando escuchas tantas historias, construyes un libro en tu cabeza”, recuerda. De esas vivencias y de las suyas propias nació la inspiración para “Mi Luis no es un Vuitton”, la novela con la que debuta como escritora.

Agüero presenta su obra como una “historia de amor fortuito”, narrada en primera persona y ambientada en Ourense. La trama sigue a Nataly, una mujer venezolana que inicia una relación de pareja complicada y que, meses después, se enfrenta a varios secretos que llevan al lector a formarse su propia opinión sobre lo ocurrido a partir de su versión de los hechos. “Yo, como escritora, no pretendo dar las conclusiones”, explica. “No hay villanos directos”, añade.

La idea de la trama surgió en una llamada telefónica con su hermana, en un momento de bajón emocional en su vida: “Ella me aconsejó escribir sobre una mala situación que estaba viviendo. Dije en broma que lo haría, pero pasadas dos semanas empecé a escribir. Era diciembre de 2024. Al cabo de un año parada, retomé el proyecto en 2026. En 15 días me aislé y plasmé todas las ideas que tenía estructuradas en una libreta”. El proyecto final tiene 571 páginas, divididas en capítulos que alternan la narración con capturas de mensajes de texto de la protagonista con otros personajes. El libro, autopublicado este octubre, está disponible en Amazon, desde ayer en la librería Ábaco de O Carballiño y hoy estrena su audiolibro, también en Amazon.

Vocación pendiente

“La escritura es un sueño que tuve en pausa mucho tiempo”, expresa la autora, nacida en Venezuela y emigrada a Galicia hace dos décadas. Se dedicó gran parte de su vida profesional a la interpretación de idiomas, una profesión de la que, admite, le viene el gusto por escribir. Dejó su trabajo al asentarse en la villa del Arenteiro, donde abrió varios negocios de chucherías, una heladería y un parque de juegos infantil. Años después de la pandemia en 2020, tuvo que cerrar todos ellos, aunque recuerda aquella etapa como una experiencia vital importante: “Me sentí arropada por la gente del pueblo”, afirma, y destaca que sus negocios llegaron a ser un “referente en la localidad, sobre todo para la gente inmigrante”.

Su proceso migratorio también se refleja como parte de la identidad de la protagonista del libro. “Me apropié un poco del personaje de Nataly para hacerlo más certero y fácil de escribir”, explica. Entrelazó esta experiencia con otras más íntimas: “Fue un proceso terapéutico. Hubo momentos de ansiedad al rememorar varias situaciones, pero me sirvió para hacer un reconocimiento en profundidad de quién soy”. Con esta primera obra, Agüero asegura que continuará escribiendo. Ha dejado abierta la historia de Nataly a una segunda parte, y ya tiene claro por dónde quiere seguir su camino literario: “Muchas lectoras me hablaron para pedirme que escriba sobre ellas, así que tal vez me dedique a la narrativa de ficción basada en hechos reales”.