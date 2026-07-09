Defiende que no fue falsa su denuncia contra el alcalde de Carballiño y otras tres personas

Agustín R.P. pasó de denunciar en 2021 y 2022 una presunta trama de cobros ilegales con epicentro en el Concello de Carballiño -caso que la Justicia archivó- a sentarse él en el banquillo para enfrentarse a una petición de dos años de prisión después de que los entonces denunciados iniciasen una causa contra él por denuncia falsa.

Uno de los ahora denunciantes es el actual alcalde de Carballiño, Francisco Fumega, quien aseguró ayer en la Plaza 2 de la Sección Penal que su familia “no lo pasó bien” con la acusación que formuló contra él Agustín R.P., extrabajador del Concello, y ahora busca restituir su honorabilidad y limpiar su nombre después de que la Justicia archivase la causa. Junto al regidor, componen la acusación por denuncia falsa los responsables de la empresa Galivalia Consultgo S.L., G. Z. y A. J. F, y un trabajador municipal, F. R.T.

Agustín aseguró ayer que él estuvo reunido con los cuatro la tarde del 3 de mayo del 2019 en una cafetería de Carballiño. Según contó, cuando se levantó para ir al servicio vio por una cristalera como G.Z. le entregaba un sobre a F.R.T. “Él lo metió en su coche”, indicó. Posteriormente, indicó, cuando estaba en el turismo, ya que lo había llevado F.R.T., vio el sobre en la puerta izquierda, observó que en su interior había dinero y lo cerró. Además, también mencionó que le proporcionaron información al respecto funcionarios del propio Concello. “No quiero decir el nombre porque los metería en un problema”, aseguró.

Sin embargo, ninguna de las cuatro personas que supuestemente estuvieron con Agustín R.P. el 3 de mayo de 2019 confirmó la reunión. De hecho, tanto Fumega como F.R.T. la negaron tajantemente. Este último también contó que la denuncia del ayer acusado le causó ansiedad y depresión.

La acusación particular define la denuncia que presentó en su día Agustín R.P. era “mendaz” y asegura que la interpuso para perjudicar a las cuatro personas por “obvios motivos espurios”. Fumega recordó ayer que hace seis años el padre de Agustín ya lo denunció por un tema urbanístico mientras que G.Z. contó que tuvo un encontronazo con él en un pleito. “Perdió absolutamente los papeles”, afirmó. Por el contrario, Agustín R.P. negó que tuviese mala relación con ellos y su abogado descartó que el motivo de la denuncia presentada en su día fuese por venganza.

Petición de penas

El abogado de la acusación particular reclama que se condene a Agustín R.P. a dos años de prisión y una multa de 8.640 euros por el delito de acusación y denuncia falsa, así como una indemnización de 5.000 euros a cada uno de los denunciantes. Por su parte, tanto la defensa como la Fiscalía consideran que no existe delito.