Dos detenidos por cultivar marihuana con casi 500 macetas en O Carballiño

La Guardia Civil ha detenido a dos vecinos de O Carballiño como presuntos autores de un delito contra la salud pública, en su modalidad de cultivo y elaboración de sustancias estupefacientes. Durante el registro del domicilio, los agentes intervinieron varias decenas de botes de semillas de cannabis, que permitirían una producción anual estimada de entre 125 y 150 kilogramos de marihuana.

Además, se localizaron útiles destinados al envasado y pesaje de droga, lo que apunta a una posible actividad de distribución.

En la vivienda también había 463 macetas distribuidas en dos invernaderos interiores, equipados con sistemas de ventilación y riego autónomos, lo que evidencia una infraestructura preparada para el cultivo intensivo.Por otro lado, los agentes detectaron defraudación de fluido eléctrico, un delito habitualmente vinculado a este tipo de instalaciones para reducir el coste energético.