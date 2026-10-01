El Día da Bici ya prepara los pedales para tomar las calles de O Carballiño

Con los pedales listos para volver a tomar las calles, O Carballiño celebra este sábado, 3 de octubre, la 21 edición del Día da Bici, una jornada en la que +Deporte La Región colabora para impulsar el ejercicio físico al aire libre entre los vecinos de todas las edades y que ya se ha convertido en una cita habitual para los amantes y usuarios de la bicicleta en la villa carballiñesa.

La pasada edición tuvo que aplazarse hasta diciembre debido al mal tiempo, a las puertas de las fiestas. El cambio de fecha y las bajas temperaturas repercutieron en la participación, que habitualmente ronda las 300 personas, según explicó Lalo Gómez, representante de +Deporte La Región. Este año, la organización confía en que las nubes se mantengan alejadas o, al menos, se adueñen del cielo sin descargar agua para poder disfrutar del recorrido.

La ruta será de ocho kilómetros, con salida a las 11,30 horas desde la plaza de la Veracruz. El itinerario llegará hasta Mesego antes de regresar al punto de partida. “É un roteiro amable, adaptado a todo o mundo e deseñado para facilitar a participación de familias e grupos de amigos”, explicó Gómez, quien incidió en uno de los objetivos de la iniciativa: “Esta cita promove un estilo de vida activo e saudable, ao mesmo tempo que fomenta o uso da bici como transporte sostible e reivindica tamén a convivencia na vía dos demais vehículos coa bicicleta”. En esta misma línea, añadió: “Trátase de fomentar a actividade física no Carballiño con actividades gratuítas como esta”. Un planteamiento que también comparte el Concello. “Queremos que a veciñanza desfrute dun día de lecer e exercicio físico sen coches”, destacó ayer el alcalde en funciones, José Castro-Gil, durante la presentación del evento.

El programa también incluye un circuito adaptado a los más pequeños, que tendrán su propio espacio en el punto de salida. Allí se instalará un circuito ciclista infantil con diferentes actividades y obstáculos adaptados a ellos, como conos o simulaciones de semáforos. “Os nenos teñen o percorrido de oito quilómetros, que poden facer coas súas familias, e ademais van ter un espazo propio na Praza da Veracruz, sen necesidade de saír dela”, explicó Gómez.

Al finalizar el evento habrá regalos y sorteos y animación musical a cargo de DJ Tibu. La jornada cuenta también con la colaboración de la frutería Amoras, que se encargará del avituallamiento, y del Club Ciclista O Carballiño.

Inscripciones

Las inscripciones permanecen abiertas hasta el viernes a través de pressclub.laregion.es. Las 250 primeras personas inscritas recibirán una camiseta de +Deporte La Región.