¿Sabe usted que es más fácil llegar en globo aerostático a Ourense que en tren?
QUEN CHO DIXO
Hoy en el Quen Cho Dixo, colgados en Carballiño por el fin de jornada del maquinista
¿Sabe usted que el temita ferroviario sigue dando bandazos? ¿Que vaya final de jornada tuvieron este martes por la tarde quienes venían desde Santiago hasta Ourense? ¿Que seica era el fin de la jornada del maquinista y se encontraron, sin comerlo ni beberlo, apeados la estación de Carballiño? ¿Que, ante la ausencia de autobuses, tuvieron que acabar el viaje en taxi? ¿Que solo les faltó tener que ir a pata? En fin…
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