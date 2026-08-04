O Carballiño volvió a superarse con un nuevo récord mundial: 610 kilos de pulpo ocuparon un plato de 5,37 metros de diámetro en pleno centro de la villa.
En apenas diez minutos se prepararon 1.800 raciones, con 8 kilos de sal, 55 de aceite y 3 de pimentón. Cientos de personas hicieron cola para probar el resultado.
Pulpeiros, vecinos y visitantes convirtieron la Plaza Maior en un gran espectáculo gastronómico, mientras el récord vuelve a dejar el listón preparado para el próximo año.
Y es que en O Carballiño parece que el techo del pulpo todavía queda muy lejos.
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Galería | O Carballiño vuelve a hacer historia con 610 kilos de pulpo, en fotos
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Lucía Otero
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