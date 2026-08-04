Galería | O Carballiño vuelve a hacer historia con 610 kilos de pulpo, en fotos

610 kilos de pulpo, 1.800 raciones y cientos de personas se dieron cita en O Carballiño para volver a batir su propio récord mundial

O Carballiño volvió a superarse con un nuevo récord mundial: 610 kilos de pulpo ocuparon un plato de 5,37 metros de diámetro en pleno centro de la villa.

En apenas diez minutos se prepararon 1.800 raciones, con 8 kilos de sal, 55 de aceite y 3 de pimentón. Cientos de personas hicieron cola para probar el resultado.

Pulpeiros, vecinos y visitantes convirtieron la Plaza Maior en un gran espectáculo gastronómico, mientras el récord vuelve a dejar el listón preparado para el próximo año.

Y es que en O Carballiño parece que el techo del pulpo todavía queda muy lejos.