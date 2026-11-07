Galería | El órgano de 1.200 tubos y más de medio millón de euros llegará a O Carballiño desde Alemania, en fotos
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DONACIÓN ALEMANA

El órgano, donado por una parroquia de Bochum, en Alemania, llegará el 17 de noviembre a O Carballiño y comenzará a instalarse en diciembre

Un órgano valorado en más de medio millón de euros y con más de 1.200 tubos viajará desde Alemania hasta O Carballiño como donación de la parroquia de Santa Teresa de Bochum. El instrumento, que ya ha sido desmontado, saldrá de la localidad alemana el próximo 13 de noviembre y está previsto que llegue a su destino el día 17.

Una empresa especializada de Braga se encargará de su instalación y afinación, un proceso que comenzará en diciembre y durará alrededor de mes y medio. Antes, las piezas pasarán por sus instalaciones para ser pulidas y tratadas. El objetivo es que el órgano pueda escucharse a finales de enero en el templo de la Veracruz, al que se incorpora con motivo de su año jubilar.

La donación se suma a otras aportaciones de las comunidades parroquiales de Bochum, entre ellas custodias, cálices, reclinatorios y varias imágenes religiosas. Estas son las imágenes del órgano que llegará a O Carballiño el próximo día 17 de noviembre.

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