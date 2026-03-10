Identificado un menor como autor de pintadas en Carballiño

La Policía Local de O Carballiño, en colaboración con la Guardia Civil, ha identificado a un menor como presunto autor de una treintena de pintadas realizadas en bienes públicos y privados de la villa. La identificación se produjo en el marco de la operación Orient-Ou de la Comandancia.

Después de varios meses de investigación se acreditó la autoría del menor, y que éste habría realizado las pintadas entre septiembre de 2025 y la actualidad, firmándolas con los seudónimos “Cypres” y “Kero”. Los grafitis aparecieron en distintas calles y espacios del municipio, así como en vagones de tren.

Según los datos facilitados por el Ayuntamiento, la reparación de los daños ocasionados supera ya los 15.000 euros, a la espera de la valoración de las pintadas realizadas en el Parque Municipal.

El concejal de Seguridad, Alberto Otero, hizo un llamamiento al cuidado del mobiliario urbano y de los espacios públicos y animó a la ciudadanía a denunciar este tipo de actos vandálicos para lograr su erradicación. De hecho, en este caso la investigación se inició tras varias denuncias presentadas por un vecino, miembros de la corporación local y Renfe.