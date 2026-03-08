Carballiño avanza en su plan de mejora de limpieza de rúas

Con la intervención de la Concellería de Benestar Comunitario, el Concello de O Carballiño ha avanzado con las actuaciones del plan de mejora de la limpieza municipal.

En los últimos días ya se han logrado avances, como el cambio de los contenedores deteriorados de la Plaza de la Mina, y en las próximas semanas se llevarán a cabo nuevas intervenciones.

Entre ellas, está previsto seguir renovando los viejos contenedores, así como empezar con el trabajo de limpieza de las aceras. El baldeo comenzará por el centro, por lugares como la Plaza de la Veracruz, y se realizarán progresivamente en todos los barrios carballiñeses.

La concelleira de Benestar Comunitario, Rosa Fuentes, ha avanzado que también se lavarán los contenedores que de momento no deban renovarse. En relación a dichas actuaciones, Fuentes ha querido recordar la importancia de las buenas prácticas en el reciclaje y pide la colaboración de la vecinanza: “Reciclar correctamente é unha responsabilidade de toda a poboación, polo que precisamos que todos e todas nos concienciemos da importancia de facelo ben”, apunta.

Embellecer

Estas tareas de limpieza buscan tanto embellecer los espacios, como mejorar la convivencia de todos los vecinos en un ambiente saludable.