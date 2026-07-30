Johnny Cifuentes, líder de Burning: "Dejamos de tocar en inglés porque no teníamos ni puta idea de hablarlo"

Johnny Cifuentes (Madrid, 1955) llega a O Carballiño dentro del festival Ou Yeah! al frente de una banda que ha convertido la noche, las calles y el rock and roll en una forma de vida. Más de medio siglo después de empezar a tocar, Burning sigue subiendo subiendo escenario con la misma intención de siempre: conectar con el público, remover recuerdos y hacer que cada canción vuelva a parecer nueva.

Pregunta. ¿Qué esperan del concierto?

Respuesta. Galicia es un sitio maravilloso. Cada vez que nos dicen que vamos a subir, todos ponemos una sonrisa estupenda. Nuestro destino es hacer rock and roll y conseguir que la gente se lo pase bien, igual que nosotros. Además, tenemos el extra del pulpo, que a todos nos encanta.

P. Después de cincuenta años sobre los escenarios, ¿qué le lleva a continuar?

R. Intento no mirar atrás. El pasado ya no tiene solución y el futuro, tal y como está el panorama, también es muy incierto. Por eso pienso en el presente. Llevamos cincuenta años y no se notan, esto va a toda hostia. Mola mucho hacer que la gente disfrute y se lo pase bien.

P. Tras tantos conciertos, ¿qué tiene que ocurrir para que sea una noche especial?

R. Llevamos unos 2.500 conciertos y nunca sabes cómo va a ser una actuación. Los conciertos mágicos son aquellos en los que el público, los técnicos, la noche, el equipo y los músicos estamos conectados por algo invisible. Por eso me gusta tocar, porque ningún concierto es igual. Tenemos 50 o 60 canciones y las vamos soltando según cómo va el cotarro.

P. ¿Se cansa alguna vez de interpretar los clásicos?

R. No entiendo a los grupos que se cansan. Si son canciones atemporales es porque la gente las ha hecho especiales. Tú compones y nunca sabes qué destino tendrá una canción. Además, tocamos los clásicos, pero no siempre igual. A veces tienen una onda más Lou Reed, otras más Rolling Stones y otras más cañera. Les ponemos un perfume nuevo, les arreglamos el vestido y conseguimos que sigan estando guapísimas.

P. En 2019 dijeron que paraban, pero aquí estamos hablando. ¿Qué ocurrió?

R. Decidí cambiar de músicos y en aquel impás llegó la pandemia. Como no te dejaban salir, le dabas demasiadas vueltas a la cabeza, y eso es un error. Si no estás activo, la cabeza es una hija de puta y te juega malas pasadas. Al final, este es mi camino y mi destino. Tengo que seguir haciendo feliz a la peña y pasándomelo como Dios.

P. Burning comenzó cantando en inglés.

R. Teníamos 18 años. Gonzalo García-Pelayo, que también descubrió a Triana y a un montón de artistas de aquella época, nos vio con las pintas que teníamos. Éramos seguidores del glam rock y nos pintábamos como puertas. Había que dar el cante como fuese. No nos gustaba subir al escenario como quien va a comprar un kilo de cebollas. Él pensó que podíamos ser un grupo internacional y grabamos los dos primeros sencillos en inglés. Suenan que te cagas, la gente debería escucharlos.

P. ¿Por qué se pasaron al castellano?

R. ¡Porque no teníamos ni puta idea de inglés! Todo era buscar palabra por palabra, intentando dar en el clavo, hasta que alguien nos dijo que no se entendía mucho lo que contábamos. Éramos tíos de barrio, hijos de taxistas, trabajadores y porteros de finca. Decidimos hablar de lo que pasaba en nuestros barrios, en nuestros bares y con nuestras chicas. Ahí estábamos mucho más sueltos. Aunque aquellos dos primeros sencillos tenían muy buena pinta. ¡A lo mejor hasta nos equivocamos! n

P. Muchas veces se les engloba dentro de la Movida madrileña, aunque ustedes ya estaban antes.

R. Efectivamente. Nosotros nos llamamos los papás de los niños de la Movida. Esta empezó alrededor de 1980 o 1982 y nosotros llevábamos haciendo rock and roll desde 1974. Nunca hemos hecho rock duro, rock urbano ni tampoco pop. Nuestra música está en el filo de la navaja y ahí nos sentimos bien. Por eso hemos encajado con gente muy diferente.

P. La canción de la película “¿Qué hace una chica como tú en un sitio como este?”, de Fernando Colomo, cambió la historia del grupo. ¿Fueron conscientes al componerla?

R. Jamás. Fue un encargo. El periodista Jesús Ordovás le pidió a Fernando Colomo que nos diese una oportunidad porque éramos unos chavales que estaban empezando, aunque él ya tenía la música para la película, creo que de Luis Eduardo Aute. Hicimos la canción en una tarde con una guitarra española y al día siguiente se la presentamos en una cinta casera. No tuvo más remedio que pillarla. Aquel día nos tocó la varita mágica, la canción quedó muy sedosa y nos salió de puta madre.

P. Cuando Toño Martín abandonó la banda en 1983, Pepe Risi y usted asumieron también las voces.

R. Fue algo sorpresivo, aunque ya se estaba cociendo algo dentro de la banda. Pasa en muchos grupos: como en un cesto de manzanas, algo empieza a pudrirse y termina provocando decisiones. Yo creo que aquella no fue muy acertada, porque no le salió bien. Pepe y yo nos armamos de valor y cogimos el toro por los cuernos. Nosotros nunca habíamos compuesto para un cantante concreto. Podía cantar Pepe, podía cantar Toño o podía cantar yo. Después hicimos un gran disco, Noches de rock and roll, con “Esto es un atraco” y “Una noche sin ti”.

P. Toño Martín y Pepe Risi fallecieron un 9 de mayo, con seis años de diferencia. ¿Cómo vive esa fecha?

R. Los 9 de mayo ya no salgo de casa, tío. Son esas cosas extrasensoriales, como si los astros o los planetas se pusieran de acuerdo. Cuando montas un grupo pasas más tiempo con tus compañeros que con tu propia familia y se crean unos lazos muy fuertes. Son coincidencias que no puedes entender.

P. ¿Le molesta que se haya hablado tanto de la noche y los excesos de Burning como de su música?

R. Depende del público. Hay gente a la que le gusta hurgar en esas historias, saber qué les pasó a estos personajes, por qué escribieron una canción o pensar en la vida de los músicos. Si eres melómano, quizá te quedes con la sucesión de acordes de una canción. Las dos partes son interesantes. En Burning se conjugan prácticamente al cincuenta por ciento.

P. ¿En qué momento se encuentra ahora la banda?

R. Estoy muy contento. Acabamos de firmar otra vez con Warner y sacaremos disco dentro de un mes. Cuando haces rock and roll, que no es el estilo que más se promociona en nuestra querida patria, resulta difícil tirar. Esto es una montaña rusa: rozas el cielo y bajas al infierno. Nosotros jamás estaremos de rodillas pidiendo más éxito. Llevamos cincuenta años divirtiéndonos y haciendo canciones. Dentro de nada, los burnianos tendrán carne nueva para comer, saborear y degustar.

P. ¿Qué pueden esperar de ese nuevo disco?

R. Como decía Pepe, nuestro estilo son oros, copas, espadas y bastos: medios tiempos, baladas y mucho rock. No vamos a hacer ahora otro tipo de música porque, aparte de que no tenemos ni idea, nunca tratamos de seguir las modas. Quien espere otra cosa, que se olvide.