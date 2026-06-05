Loquillo y The Rapants encabezan el Ou Yeah!

Ou Yeah! regresa este sábado y consolida su apuesta por convertir Ourense en un gran escenario cultural. El festival celebra su segunda edición reafirmando una propuesta que trasciende el concepto tradicional para convertirse en una experiencia cultural vinculada al territorio, la identidad y la creación artística. Organizado por Escena Sonora y Thinking Up Live, el festival cuenta con el apoyo de la Xunta de Galicia, a través de Turismo de Galicia y el programa Concertos do Xacobeo, además de la Diputación de Ourense y el Concello de O Carballiño.

Frente al formato convencional concentrado en una única fecha y ubicación, Ou Yeah! apuesta por una programación repartida a lo largo de varios meses y en distintos puntos de la provincia. La elección de los espacios juega un papel fundamental en esta estrategia. El festival integra sus actividades en diferentes enclaves ourensanos.

La programación de Ou Yeah! gira en torno al rock entendido como un lenguaje cultural capaz de conectar generaciones y sensibilidades distintas. La edición de 2026 contará con tres grandes citas, aunque por el momento solo se ha desvelado la primera de ellas. Este sábado Expourense acoge la primera jornada protagonizada por Loquillo, The Rapants y Kitty, Daisy & Lewis.

El cartel reúne tres propuestas que representan distintas formas de entender la evolución del rock. Loquillo, una de las figuras más influyentes de la música española, llegará a Ourense inmerso en la gira de presentación de Corazones Legendarios, un espectáculo en el que repasa los grandes éxitos de una trayectoria que se acerca ya a las cinco décadas.

Junto a él actuará el trío británico Kitty, Daisy & Lewis, conocido por su particular mezcla de blues, soul y rock and roll, así como por su defensa de las grabaciones analógicas y sus directos cargados de personalidad.

Completa la programación The Rapants, una de las bandas gallegas con mayor proyección del momento. El grupo llega tras la publicación de su nuevo trabajo, Rapants Club, y después de protagonizar exitosos conciertos, consolidándose como uno de los nombres más destacados de la nueva escena musical gallega.