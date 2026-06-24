Liberan a un hombre secuestrado, apalizado y amenazado con una motosierra por no pagar 500 euros en O Carballiño

A la izquierda, el lugar de los hechos. A la derecha, el material incautado.

La Guardia Civil de O Carballiño, en el marco de la operación “Rolls”, ha detenido a dos personas por su presunta implicación en delitos de detención ilegal, lesiones, amenazas y tráfico de drogas, entre otros cargos. La intervención tuvo lugar en torno a las 19:00 horas del 22 de junio de 2026, tras una investigación que permitió localizar un domicilio en el que se encontraba un hombre sucuestrado desde la noche del sábado.

Ante la situación detectada, los agentes procedieron a una entrada urgente en la vivienda, con el apoyo de la USECIC de la Comandancia de Ourense, logrando liberar a la víctima.

El hombre presentaba múltiples lesiones y declaró que había sido retenido por un varón y una mujer, quienes le exigían el pago de 500 euros para saldar una supuesta deuda. Durante su cautiverio, según su testimonio, habría sido agredido y amenazado con distintos objetos, entre ellos una motosierra.

Detenciones y huida de una de las sospechosas

En la operación fue detenido un hombre de 30 años de nacionalidad española dentro del domicilio.

La segunda implicada, una mujer de 28 años de nacionalidad venezolana, intentó huir por el tejado de un edificio de cinco plantas, abandonando durante la fuga una bolsa con 50 gramos de cocaína. Finalmente fue detenida en la terraza de una vivienda anexa.

Droga intervenida y material incautado

En el registro del domicilio, los agentes intervinieron diversos efectos relacionados con la actividad ilícita, entre ellos una báscula de precisión, una libreta con anotaciones de ventas de droga, 250 euros en efectivo y objetos presuntamente utilizados para amenazar y agredir a la víctima durante su retención.

También se localizó una prenda vinculada a un hecho anterior, lo que derivó en la imputación de un presunto delito de robo con violencia e intimidación a uno de los detenidos.

Ambos arrestados fueron puestos a disposición del Juzgado de Guardia de O Carballiño, que decretó su ingreso en prisión provisional. Se les atribuyen delitos de detención ilegal en su modalidad de secuestro, lesiones, amenazas, tráfico de drogas y otros delitos conexos, además de quebrantamiento de condena en el caso del varón.