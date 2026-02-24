Detenidos dos jóvenes por un presunto secuestro de un hombre en una vivienda de Teis

La Policía Nacional detuvo en Vigo a dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en relación con el presunto secuestro de un hombre en una vivienda del barrio de Teis (Pontevedra).

Según ha trascendido, la víctima habría permanecido alrededor de dos días retenida contra su voluntad. Sus gritos alertaron a vecinos de la zona, que dieron aviso a la Policía, lo que permitió la intervención de los agentes y la liberación del hombre.

El arrestado mayor de edad fue puesto a disposición del juzgado de guardia de Vigo, que decretó su libertad con cargos, mientras que el menor quedó también detenido en el marco de la investigación. Por el momento no han trascendido detalles sobre el estado de la víctima ni sobre las circunstancias concretas de los hechos.

La investigación continúa abierta por un presunto delito de detención ilegal. Fuentes consultadas no descartan que el caso pueda estar relacionado con el menudeo de drogas, aunque no existe confirmación oficial. Este tipo de delitos no es habitual en la ciudad, aunque en 2024 se registró otro caso similar también en Teis.