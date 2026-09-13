¿Sabe usted la que se lió este sábado en O Carballiño por un móvil sin batería?

QUEN CHO DIXO

Hoy en el Quen cho dixo, la importancia de cargar bien el móvil

El susto de este sábado en O Carballiño
El susto de este sábado en O Carballiño

¿Sabe usted que este sábado la movilización de bomberos, camión escala y Guardia Civil en la rúa Julio Rodríguez Soto de O Carballiño tuvo a todo el vecindario conteniendo el aliento? ¿Que la alerta saltó por una hija preocupada que no conseguía contactar con su padre tras llamarle repetidamente? ¿Que al entrar se encontraron al buen hombre tan tranquilo y en perfecto estado? ¿Que todo el tinglado se debió a un móvil sin batería?

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