Una mujer huye de su pareja por el balcón en Carballiño

Una mujer se arrojó desde el balcón de su vivienda el pasado lunes 31 de agosto tras ser agredida por su pareja en O Carballiño. Los hechos sucedieron en la vivienda que ambos compartían. En un momento dado se originó una discusión durante el transcurso de la cual el hombre, mayor de edad y de nacionalidad venezolana, comenzó a propinar a su pareja puñetazos tanto en la cabeza como el cuerpo.

Tras ello, cogió un cuchillo y se dirigió hacia ella. La mujer reaccionó saltando por un balcón de la vivienda que da a un tejadillo y se desprendió del mismo, lo que le permitió huir. Una vez consiguió escapar, acudió a la Policía y les contó lo sucedido.

La mujer sufrió traumatismos superficiales en diferentes regiones del cuerpo y escoriaciones en miembros superiores e inferiores necesitando una primera asistencia facultativa y tratamiento médico quirúrgico. Además, la situación que vivió le generó ansiedad postraumática.

Los hechos llegaron solo un día después a la Sección de Violencia sobre la Mujer de Tribunal de Instancia de Ourense, ya que los casos de VioGén están centralizados en la ciudad a excepción de los que ocurren en los partidos judiciales de Trives y O Barco.

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El martes se celebró un juicio rápido en el que el acusado se conformó con los hechos relatados por la acusación. En consecuencia, la jueza, Sabela Yebra-Pimentel, condenó al hombre como responsable de un delito de lesiones a pareja a una pena de siete meses y diez días de prisión y la obligación de abonar a la víctima 1.500 euros por las lesiones sufridas.

Además, no podrá aproximarse a menos de 200 metros de su pareja, su domicilio o lugar de trabajo durante dos años y ocho meses. En ese tiempo, tampoco podrá comunicarse con ella. Las tres partes -defensa, Fiscalía y la víctima- manifestaron su decisión de no recurrir el fallo de la jueza, por lo que la sentencia se declaró firme.

125 denuncias en tres meses

La violencia de género continúa siendo uno de los principales motivos de denuncia. Solo en la provincia, se presentaron durante el primer trimestre de este año un total de 125, lo que se traduce en una media de más de una cada día. Así lo muestran los datos del Ministerio de Igualdad.

Al cierre del mes de agosto, había en la provincia 552 mujeres en el Sistema de Seguimiento Integral. La mayoría de los casos (456) están calificados como de riesgo bajo, mientras hay 90 en riesgo medio, 6 en riesgo alto y ninguno extremo.

Un informe del Ministerio de Interior muestra que seis de ellos se corresponden con mujeres que todavía no han cumplido los 18 años mientras que la franja de edad con mayor incidencia de casos es la de entre 31 y 45 años, con 209. Le sigue la que comprende entre los 18 años y los 30, con 139.