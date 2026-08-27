Mari Carmen Castro, mexicana: “Parada de Cameixa es mi rincón favorito, el reencuentro con mi infancia”

Respuesta. Mari Carmen Castro Barrosa nació en México, aunque sus padres son de Boborás. Aunque vivió una temporada en España, México D.F. es su lugar de residencia, pero vuelve a Carballiño todos los veranos, donde residen su madre y su hermano.

R. ¿Cuál es su vínculo con la comarca de Carballiño?

R. Mis padres son de Boborás. Yo nací allí pero a los tres años vinimos y estuvimos unos años viviendo en la aldea, en Parada de Cameixa. Después regresamos para México y ya solo veníamos en verano. Yo sigo viviendo allá, pero vengo todos los años en vacaciones porque mi mamá vive en Carballiño.

Pregunta. ¿Qué recuerdos tiene de los veranos de la infancia?

R. Yo quería estar siempre en la aldea, había muchos niños de la misma edad y nos divertíamos muchísimo. Salías a jugar a la calle, no había teléfonos ni tablets, solo había juego, ibas al río todos en manada... lo pasábamos bomba, todos los días había algo que hacer.

P. ¿Sigue viendo a los amigos de entonces?

R. Sí, hoy en día nos vemos y los quiero como hermanos porque nos llevábamos muy bien. Me da mucho gusto verlos y recordar anécdotas. Creo que es algo que se está perdiendo, conservar amistades.

P. ¿Qué echa de menos cuando está en México?

R. A la familia y amigos. También la comida. Pero el emigrante está muy dividido. Estás allá y eres español, estás aquí y eres mexicano. Entonces siempre estás echando de menos el lugar donde no estás.

P. ¿Qué es lo que más disfruta cuando vuelve?

R. La tranquilidad, comer bien, poder estar en una terraza hasta tarde, la seguridad, el aire sin contaminación... no estar con estrés porque México es muy estresante.

P. ¿Cual es su rincón favorito?

R. Parada de Cameixa. Es el reencuentro con mi infancia, los recuerdos de pequeñita que se te quedan grabados siempre. Es un pueblo pintoresco y muy bonito. Tenemos microclima, en verano hace mucho calor pero en invierno es más templado. Tiene mucha montaña, aunque ahora voy menos porque estoy más en Carballiño.

P. ¿Y cómo lo ve hoy en día?

R. Me da mucha tristeza porque queda poca gente. En la zona donde nosotros vivimos ya no hay nadie y antes estaba lleno.