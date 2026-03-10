Casi dos millones para un nuevo espacio de empleo en O Carballiño

El Gobierno gallego licitará en los próximos días las obras para habilitar un nuevo espacio, en el edificio del Centro Comarcal, que integrará la oficina de empleo y el polo de emprendimiento de Carballiño, una actuación que contará con un presupuesto cercano a los dos millones de euros.

El proyecto forma parte del proceso de modernización del Servizo Público de Emprego de Galicia (SPEG) y busca crear un espacio único dedicado a la empleabilidad y al impulso del talento en la comarca, reuniendo en un mismo edificio los servicios relacionados con el empleo por cuenta ajena y el emprendimiento.

La actuación supondrá el traslado de la actual oficina de empleo, situada en la calle Otero Pedrayo, que presta servicios de inscripción de demandantes de trabajo, gestión de ofertas laborales y formación, compartiendo espacio con el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), en los nueve municipios de la comarca.

El nuevo espacio, situado en la Avenida de Pontevedra, cuenta con una superficie de 900 metros cuadrados y ya alberga las instalaciones del polo de emprendimiento, que abarca un área de actuación de 31 municipios y desde 2023 ha asesorado alrededor de 400 proyectos empresariales, contribuyendo a la creación de cerca de 70 empresas.