Mostra Amador, teatro aficionado en O Carballiño desde dentro

La 19 Mostra de Teatro Amador “Terras do Orcellón”, en O Carballiño, empezó en octubre. Para quien acude como espectador, la experiencia pasa por decidir si le interesa asistir, comprar una entrada, ver la función y marcharse con las sensaciones que le haya dejado la obra -quizá todavía rondándole por la cabeza unos días después-. Pero desde las butacas no se ve del todo lo que ocurre fuera del escenario, una parte de la que se encargan los 14 miembros del grupo teatral local Tiruleque para que, cada otoño, diez compañías se presenten sobre el escenario del Auditorio Manuel María.

Para ellos, la muestra empieza mucho antes de que se levante el telón: delante de un ordenador y con 250 correos electrónicos. El presidente de Tiruleque y director de la muestra, Pepe Prada, los envía a compañías de teatro aficionado, concellos, casas de cultura, asociaciones y otras entidades para anunciar una nueva edición, explicar las bases y saber quién quiere participar.

Después llegan los vídeos de las propuestas. Tiruleque hace una primera selección, de la que un jurado decide cuáles serán las que formarán parte finalmente del cartel. “O máis difícil de todo este proceso é dicirlle que non á xente”, reconoce Prada. Pero la selección es sólo una parte del trabajo. Después toca encajar las funciones en el calendario: reservar los sábados y domingos de octubre, los dos primeros fines de semana de noviembre y los fines de semana hasta mediados de mes, teniendo en cuenta los horarios de las compañías invitadas. “Dá traballo, pero compensa, porque nos gusta ver cómo funciona”, resume.

Desde 2007

Y funciona desde 2007 -con un único paréntesis-, tomando como inspiración los Domingos a escena de Ferrol y apostando por acercar el teatro aficionado a la villa: “Pensabamos que o teatro afeccionado na localidade necesitaba que se lle dese forza. Non había nada semellante, algo curioso, porque desde sempre houbo grupos de teatro afeccionado aquí”, recuerda Prada, aunque para él, la oferta continúa siendo escasa: “A Mostra é importante porque, neste momento, O Carballiño segue a ter moi pouca oferta de teatro”.

Con la llegada de octubre, la planificación da paso a la acción. Los días de función -que comienzan a las 20,00 horas-, la actividad arranca con antelación.

Lo primero es recibir a las compañías invitadas y acompañarlas por las instalaciones, mostrándoles los espacios que utilizarán durante la representación. Pepe Prada es el encargado de abrir el auditorio y permanecer allí hasta el final de cada jornada. Milagros Otero atiende la taquilla, mientras que Sabela Pinal y María del Carmen Fernández reciben al público en las puertas laterales para recoger las entradas, pendientes también de una rivalidad silenciosa por ver qué lado consigue reunir a más espectadores.

Después de veinte años, Tiruleque sigue al frente de la organización, con el apoyo económico del Concello y la Diputación para mantener la cita. Esta implicación del equipo cuenta también con la respuesta del público, entre los que se encuentran vecinos como Rosa Vázquez, que no se pierde la cita: “Todo lo que sean iniciativas locales hay que apoyarlas”.